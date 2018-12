Schagen moet permanente bewoning op vakantiepark De Horn aanpakken

DIRKSHORN - De gemeente Schagen moet van de Raad van State handhavend optreden tegen permanente bewoners van vakantiepark De Horn in Dirkshorn. Het gaat om dertig huisjes. Het park is omstreden door een reeks van geweldsincidenten.

Lecc Exploitatie, eigenaar van drie recreatiewoningen, won een zaak tegen de gemeente in mei van dit jaar, waarna de gemeente hiertegen in beroep ging bij de Raad van State. Die stelt de gemeente Schagen nu in het ongelijk, meldt onze nieuwspartner Schagen FM.



Al jaren is het onrustig op bungalowpark De Horn. Tussen 2014 en 2017 kwamen 211 meldingen binnen bij de politie. Er zijn verschillende branden geweest, er zijn schoten gelost op de doucheruimte van het park en in augustus dit jaar brandde een auto van de beheerder uit. Toch was er voor de gemeente geen aanleiding om extra te controleren op het park.

De gemeente moet binnen acht weken besluiten hoe zij handhavend gaat optreden tegen de bewoners die permanent zijn gaan wonen op het bungalowpark De Horn.

Eerder maakte NH Nieuws onderstaande reportage over het park: