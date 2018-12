Nominaties open voor verkiezing Hilversumse sporter van het jaar

HILVERSUM - De komende zes weken kunnen mensen, zoals elk jaar, hun favoriete sporters, sporttalenten of sportvrijwilligers uit Hilversum nomineren voor de sportverkiezing van het jaar. Dat heeft de gemeente aangekondigd.

Er worden prijzen uitgereikt in diverse categorieën: naast sportman of sportvrouw van het jaar ook het sporttalent, 'special sporter'en sportvrijwilliger. Vorig jaar vielen handboogschieter Willem Beuken, wielrenster Carolien van Herrikhuyzen, het 1e herenteam van de Rugby Club Hilversum, worstelaar Tyrone Sterkenburg, het jiu-jitsu duo Quintin Hagen en Sancho Senn van Basel, golfer Bob-Jan Dietrich en sportvrijwilliger Paulina van Tol in de prijzen. De jaren ervoor was het meermalen Ajaxied Davy Klaassen (foto) die werd verkozen tot sportman van het jaar.

Voorwaarden

De sporters moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden, voor ze genomineerd kunnen worden. Zo moet de sporter, het sporttalent of de sportvrijwilliger logischerwijs in Hilversum wonen, of moeten de deelnemers van een sportploeg leden zijn van een sportclub uit Hilversum. Daarnaast moet het sportteam het eerste team, bij de volwassenen of de jeugd zijn en moet de overkoepelende bond van de sport zijn erkend door de NOC*NSF.

Verder moet de prestatie die is behaald minstens een landskampioenschap zijn, of moet het een hoog resultaat bij een internationaal kampioenschap zijn (podiumplaats, of een gevestigd Nederlands, Europees of wereldrecord).

Nomineren kan tot 14 januari 2019 via de website van de gemeente of via sportinfo@hilversum.nl.