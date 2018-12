De Peiling: Mag de kerstboom al of is dat nog te vroeg?

NOORD-HOLLAND - Veel gezinnen hebben afgelopen weekend al Sinterklaas gevierd. Is het dan nu al tijd om de kerstboom te gaan versieren of vind jij dat nog te vroeg?

Duitsland

In 1842 kwam de kerstboom via Duitse prinsessen die met Nederlandse edellieden getrouwd waren naar ons land. De bomen stonden op Paleis Het Loo en in huizen aan de Amsterdams grachtengordel, maar verder kon de kerstboom niet op veel populariteit rekenen. De protestanten vonden het typisch iets voor de katholieken en getuigen van bijgeloof. En de katholieken vonden het juist een heidens gebruik. Toch veroverde de kerstboom aan het einde van de 19e eeuw een vaste plek in Hollandse huiskamers.

Dankjewel Diner

Misschien vind jij een Peiling over kerstbomen zelfs al te vroeg, zo op 3 december, maar wij zijn al volop bezig met de voorbereiding van het NH Radio Dankjewel Diner op 18 december. Met het Dankjewel Diner willen we mensen bedanken die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor anderen. Het team van De Peiling helpt mee in de bediening en is op zoek naar kerstbomen en slingers om de zaal mee te versieren. Heb jij nog wat liggen?

Vanaf wanneer?

Officieel loopt de kerstperiode van 21 december tot 6 januari. Op 21 december mag de boom dus volgens de ongeschreven regels worden opgetuigd, maar veel Nederlanders doen dit al eerder. In heel wat gezinnen is zelfs Sinterklaas vieren tussen de kerstversiering normaal geworden, zo blijkt uit alle foto's die jullie ons op Facebook insturen. Er is zelfs een gezin waar nu een Sinterklaasboom staat te pronken in de huiskamer.

Wat vind jij?

Wanneer haal jij de kerstboom in huis of van zolder? We horen het graag!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.