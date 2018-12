Innovatief idee voor schoon water valt in de prijzen

VELSERBROEK - Water zo goed zuiveren dat het niet alleen schoon genoeg is om te lozen, maar ook om te hergebruiken. Voor dat idee ontvingen drinkwaterbedrijf PWN en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de Waterinnovatieprijs 2018 in de categorie 'Schoon water'.

PWN en HHNK willen dat bereiken door het water op een andere manier te zuiveren. Dat gebeurt met verschillende zeven, waarvan de gaatjes steeds kleiner worden. Bij het zeven blijven restmaterialen over als medicijnresten en microplastics, waar groen aardgas van wordt gemaakt. Ruud van der Neut van PWN: "Heel gaaf dat de circulaire ambities van PWN en HHNK weer worden beloond."

Verschillende prijzen

In totaal waren er tijdens de Waterinnovatiedag vijf prijzen te verdelen voor verschillende categorieën. Lidewijde Ongering, juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs: "Met ideeën en projecten zoals deze winnaars heb ik vertrouwen in de toekomst van het waterbeheer in Nederland. De Waterinnovatieprijs bewijst dat de kennis, creativiteit en innovatiekracht om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen volop aanwezig zijn."

Dit jaar was er bijzondere aandacht voor het thema circulaire economie. De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. "Door met de Waterinnovatieprijs aandacht voor dit thema te vragen, hopen we innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan", aldus Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen.

Innovatiemakelaar

Het idee van PWN en HHNK moet nog verder uitgewerkt worden. Daarbij krijgen zij, als onderdeel van de prijs, hulp van een innovatiemakelaar. Die kijkt samen met de organisaties wat de mogelijkheden zijn om de innovatie te verbeteren en op de markt te brengen.