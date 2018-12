Deel dit artikel:













Léon van Schie: "Het mannenhandbal zou meer aandacht mogen krijgen" Foto: Klaas Smit

VOLENDAM - Waar de Oranje vrouwen vanavond hun tweede wedstrijd spelen op het EK handbal in Frankrijk, hebben de mannen zich al sinds 1961 niet meer voor een eindtoernooi kunnen kwalificeren. Léon van Schie, speler van HV Volendam, vind dat er wel wat meer aandacht mag komen voor het mannenhandbal in Nederland. "Ik denk dat we met de BENE-League een hele leuke competitie hebben en ik vind het jammer dat daar te weinig aandacht voor is", aldus van Schie.

Peter Portengen, trainer van Volendam, ziet ook dat het mannenhandbal ver achter blijft bij de vrouwen en hoopt dat de mannen zich nu eindelijk weer eens kunnen kwalificeren voor een eindtoernooi. "Het is natuurlijk al jaren het doel om ons te plaatsen voor een eindtoernooi en het ziet er naar uit dat het nu eindelijk gaat gebeuren. Dan krijgen de mannen de kans om zich op de kaart te zetten, komt er meer media-aandacht en misschien dat het dan interessanter wordt voor sponsoren." Lees ook: Handballers Volendam nipt langs Hurry Up Oranje vrouwen

De vrouwen spelen vanavond om 21.00 uur hun tweede wedstrijd op het EK tegen Spanje. De vrouwen wonnen hun eerste wedstrijd overtuigend van Hongarije met 25-28.