Wordt een Oosterblokker zondag miljonair?

OOSTBLOKKER - De Oosterblokkers uit postcodegebied 1696 maken aanstaande zondag kans om miljonair te worden. Zij doen mee met het RTL4 programma 'Postcode Loterij De Weg naar het Miljoen'.

Er zijn veertig inwoners geselecteerd om te strijden voor een 'mooi geldbedrag' in het studioprogramma, dat wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé. De deelnemer die in de eerste ronde de meeste antwoorden goed heeft mag aan zijn of haar reis door de verschillende 'werelden' beginnen.

De vijf geselecteerde postcodes strijden om een plek in de wedstrijd. In de eerste ronde komt de beste speler per postcode naar voren. De vijf overgebleven kandidaten starten aan hun reis. Elke 'wereld' heeft een eigen thema, dit varieert van bijvoorbeeld Hollywood tot de Aziatische keuken. In iedere 'wereld' valt een kandidaat af. Tot alleen de finalist overblijft. De finalist mag dan aan de terugreis beginnen en doorloopt de laatste 'werelden' in de strijd om het miljoen.