Hoe is het met... Ruud Bossen

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-scheidsrechter Ruud Bossen, die in totaal liefst 616 officiële wedstrijden floot in het betaalde voetbal en op dit moment zijn eigen glaszettersbedrijf heeft.

"Met mij gaat het uitstekend", begint de Haarlemmer. "Ik ben druk aan het werk en heb het net als iedereen in de bouw heel druk met mijn eigen glaszettersbedrijf. Ik ben scheidsrechter op feesten en partijen en ben waarnemer van de KNVB bij de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast sla ik af en toe nog een balletje met golfen. Eigenlijk kom ik tijd te kort."

Tijdens zijn taken als waarnemer zit hij bij wedstrijden op de tribune en beoordeelt hij het arbitrale kwartet. "Na de wedstrijd maak ik dan een rapport en die stuur ik naar de KNVB. De scheidsrechters worden beoordeeld en daardoor kan je promoveren. Dan kom je in aanmerking voor de hogere wedstrijden en voor de internationale lijst, dus dan kan je Europese wedstrijden fluiten. Dat gebeurt door oude betaald voetbal scheidsrechters, want die kunnen zich inleven in de situatie."

Waterloo 3

Bossen weet nog goed wat zijn eerste wedstrijd als scheidsrechter was. "Ik ben op 21-jarige leeftijd begonnen bij Waterloo 3 - Stormvogels 4 op zaterdagmiddag. Doorgegroeid naar de KNVB, afdeling Haarlem. Toen bij de KNVB begonnen met Bloemendaal in de vierde klasse en daarna naar de hoofdklasse, wat toen het hoogste amateurniveau was. Vervolgens door naar het betaald voetbal, waarbij ik in 23 jaar 616 officiële wedstrijden heb gefloten. Ik ben de vierde scheidsrechter in de geschiedenis die boven de 600 wedstrijden zit."

Hoogtepunten

"De Johan Cruyff Schaal en de KNVB-bekerfinales zijn natuurlijk altijd hoogtepunten", beschrijft de oud-arbiter. "En ik heb een aantal Klassiekers mogen fluiten. Eentje komt nog er nog regelmatig terug omdat Rafael van der Vaart die mooie hakbal maakte. Die floot ik. Dat zijn hoogtepunten in je carrière."

Sneijder

In 2006 kwam Bossen groot in het nieuws, nadat Wesley Sneijder hem zou hebben uitgescholden voor 'blinde tyfus hond'. "Ja, ik denk dat hij me nu nog dankbaar is dat dat toen gebeurd is, want sinds dat moment is hij gaan voetballen", zegt Bossen daarover. "Uiteindelijk heeft hij een contract afgedwongen bij Real Madrid. Zijn carrière is uiteindelijk waanzinnig verlopen."

