Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Verdachte vaten' in auto Hilversum blijken gevuld met urine van zwangere vrouwen Foto: HFV/Caspar Huurdeman Foto: HFV/Caspar Huurdeman Foto: HFV/Caspar Huurdeman

HILVERSUM - Dat bij mysterieuze vaten in een foutgeparkeerde auto in bosrijk gebied direct een link wordt gelegd met drugsafval, is met de recente vondsten van chemicaliën in het achterhoofd niet vreemd. Toch zijn niet alle vaten op voorhand verdacht, zo bleek eind vorige week toen de brandweer een verdachte auto tussen Hilversum en Baarn controleerde.

Als de politie de auto donderdagavond opmerkt, besluiten ze het voertuig te inspecteren. Een blik in de auto leert dat er meerdere kleine vaten inliggen, waarop de agenten de brandweer erbij haalde. Die zette het voertuig af en gingen op onderzoek uit. Rond dat moment traceerde de politie de eigenaar van de auto, die verderop bleek te lopen en vertelde dat hij de bestelauto daar had achtergelaten omdat de motor was opgeblazen. De vaten in het laadgedeelte van de auto waren gevuld met urine en bestemd voor Moeders voor Moeders, zo verklaarde hij. Vruchtbaarheidsproblemen

Woordvoerder Sandra van Moeders voor Moeders bevestigt tegenover NH Nieuws dat er urine in de vaten zat en dat ze voor haar organisatie bestemd waren. Moeders voor Moeders is onderdeel van een Noord-Brabants farmaceutische bedrijf en zamelt urine van zwangere vrouwen in om daarmee vruchtbaarheidsproblemen bij andere stellen te behandelen. Voor politie en brandweer was de verklaring voldoende om de inzet te beëindigen. Uiteindelijk heeft een andere koerier de vaten overgeladen en alsnog naar hun eindbestemming gebracht. Bekijk in de video hieronder hoe de urine van zwangere vrouwen stellen met vruchtbaarheidsproblemen kan helpen.



💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003