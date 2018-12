Twee gewonden bij kettingbotsing met zeven auto's op N244

MIDDENBEEMSTER - Bij een kettingbotsing met zeven auto's op de N244 ter hoogte van Middenbeemster zijn twee gewonden gevallen. De ravage op de weg is groot.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het ongeluk gebeurde tussen Purmerend en de afrit Middenbeemster. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend, maar de hulpdiensten zijn inmiddels gearriveerd.

Behalve een zwik ambulances zijn ook de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter is inmiddels op het asfalt geland.

Weg dicht

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie is aanwezig om de toedracht te onderzoeken. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht.