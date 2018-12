3FM-dj's bezoeken Medemblik tijdens Serious Request

MEDEMBLIK - De benefietactie van 3FM Serious Request komt op 20 en 21 december naar Medemblik. De gemeente organiseert samen met het Rode Kruis een reanimatiecursusmarathon voor Medemblikkers die nog geen levens kunnen redden tijdens een hartstilstand.

Dit jaar is de jaarlijkse benefietactie anders dan voorheen. Er is geen Glazen Huis meer, maar zes 3FM-dj's lopen in duo's door het hele land naar Utrecht. Twee van hen, Sander en Eva, lopen door een groot deel van Noord-Holland: onder andere Amsterdam, Hoorn, Volendam, Medemblik en Diemen krijgen een bezoek.

Het Rode Kruis organiseert op 21 december een reanimatiecursusmarathon. "Dit is erg belangrijk omdat slechts 25 procent van Nederlanders weet wat te doen als iemand een hartstilstand krijgt", aldus de gemeente Medemblik.

AED's

Van het geld dat opgehaald wordt tijdens Serious Request wil het Rode Kruis meerdere reanimatiecursussen organiseren. Ook willen zij op meerdere plekken in Nederland AED's ophangen. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat, het herstelt het hartritme bij een hartstilstand door het geven van een elektrische schok.