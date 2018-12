Kermisbond voorziet einde Haarlemse kermis bij verplaatsing naar park

HAARLEM - Als de kermis in Haarlem-Noord daadwerkelijk wordt verplaatst van de huidige locatie aan de Zaanenlaan - pal voor de woningen in die straat - naar de rand van het Zaanenpark, betekent dat het einde van de kermis.

Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Kermisbond tegen het Haarlems Dagblad. "We zijn erg geschrokken van de motie. Die is niet uitvoerbaar", zegt hij in de krant.

'Onveiliger'

Volgens de bond moeten er extra voorzieningen worden getroffen als de kermis in het park wordt gehouden en dan nog zou het groen in het park eronder lijden. Ook zou de kermis juist onveiliger worden na de voorgenomen verhuizing. Bezoekers zouden namelijk eerst de straat moeten oversteken, waar dan al verkeer rijdt.

De Haarlemse raad nam vorige week een motie aan van Trots Haarlem waarin staat dat de kermis verplaatst moet worden, om zo de overlast voor de buurt te verminderen. Burgemeester Wienen liet wel al doorschemeren dat de verandering niet volgend jaar al in werking zal treden: "We zijn in gesprek met alle partijen en we moeten niet dat proces belasten", vindt Wienen.

Lees ook: Raad: 'Haarlemse kermis Zaanenlaan niet meer voor huizen, maar rondom bos'

De woordvoerder van de kermisbond wil ook in 2020 niet aan de verandering beginnen. "Wij willen het dan ook niet, anders gaat er een hele moeilijke periode aanbreken voor deze kermis."

NH Nieuws maakte vorige maand nog een reportage over de kermis aan de Zaanenlaan.