Automobilist zwaargewond bij ongeluk in Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST - Een automobilist is zwaargewond geraakt toen hij vanochtend in Zwaagdijk-Oost tegen een boom botste.

Volgens nieuwspartner Medemblik Actueel gaat het om een 30-jarige man uit Enkhuizen. Hij reed over de Parallelweg toen hij de macht over het stuur verloor, een boom ramde en aan de andere kant van de weg tot stilstand kwam. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn letsel is niets bekend. Het autowrak is opgehaald door een berger. De Parallelweg was enige tijd in beide richtingen afgesloten, maar inmiddels weer open.