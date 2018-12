Historisch pannenkoekenrestaurant Kraantje Lek in Overveen te koop

OVERVEEN - Pannenkoekenrestaurant Kraantje Lek in Overveen (Bloemendaal) staat te koop. Wie er pakweg 1,35 miljoen euro voor over heeft, mag zichzelf uitbater noemen van een pleisterplaats die 'al eeuwenlang mensen van heinde en verre' trekt 'om te genieten van de rust, de bijzondere ambiance, karakteristieke gerechten en de historische charme van de plek aan het duin'.

"Dit object behoeft nauwelijks nadere introductie", begint de verkoopadvertentie op Funda. "Want wie kent Kraantje Lek niet?" De makelaar heeft een punt, want veel inwoners van Haarlem en omgeving en de IJmond zullen wel eens hebben gegeten het restaurant aan de Duinlustweg.

Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw waren dat uitsluitend pannenkoeken, maar sinds 1967 kun je er ook terecht voor wildspecialiteiten, niet zelden geschoten in het naastgelegen duingebied.

Toch gaat de geschiedenis gaat echter veel verder dan een halve eeuw terug, benadrukt de makelaar. Zo stond er in halverwege de zestiende eeuw al een herberg, die vooral werd gebruikt door vissersvrouwen die van Zandvoort naar Haarlem liepen om hun handel te verkopen. De rijke historie wordt echter niet alleen gedragen door de verhalen, maar ook door karakteristieke en authentieke elementen als de houten balken en de raampartijen.

Inmiddels is hij vervangen, maar de holle boom die op het terrein van het restaurant heeft gestaan, zal bij velen nog in het geheugen gegrift staan. Terwijl ouders uitgebreid natafelden, klom hun kroost in de kastanje, die in de jaren zeventig eens door de bliksem werd getroffen.

'De boom die kinderen baarde' bleek in 2007 te wankel om langer in te klauteren, en werd daarom ingeruild voor een in brons gegoten iep. "De holle boom is als kinderboom een begrip in de folklore van deze regio", schrijft de makelaar, om daar aan toe te voegen dat 'eeuwenlang de mare [gerucht, red.] ging dat kinderen op deze plek ter wereld kwamen'.

Wandelen

In de 21e eeuw bevalt het natuurschoon nog steeds, zo bewijzen de drommen mensen die in de omgeving komen wandelen. En na een bezoek aan de landgoederen Koningshof of Elswout, wandelgebied Middenduin of Nationaal Park Zuid-Kennemerland schuiven zij maar wat graag aan voor een pannenkoek met spek en kaas, gebraden duivenborst of carpaccio van ree.

Zoals gezegd, wie eraan denkt het restaurant van de familie Bloemen over te nemen, moet uitgaan van een richtprijs van 1,35 miljoen euro. Daarvoor krijg je ook de inventaris erbij, en kun je het restaurant zonder problemen voortzetten. Andere plannen? Er is veel mogelijk, maar het pand heeft de monumentenstatus, wat betekent dat het van buiten intact moet blijven.

Kijkdagen

Woensdag 12 december van 11.00 uur tot 15.00 uur

Donderdag 13 december van 09.00 uur tot 10.30 uur

Maandag 17 december van 09.00 uur tot 10.30 uur