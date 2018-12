Ouders boos op anti-piet demonstranten: "Niet 'Zwarte Piet bestaat niet' roepen!"

HILVERSUM - De ouders die vandaag geconfronteerd werden met de anti-Zwarte Piet-demonstranten in Hilversum waren niet te spreken over de demonstratie. Er werd gesproken van een intimiderende sfeer en een onprettige situatie voor de vele kinderen.

De demonstratie werd gehouden voor theater Gooiland, waar een sinterklaasshow werd georganiseerd. De kindervoorstelling Mega Sint Show trok vele ouders met kinderen, die daar oog in oog kwamen te staan met actievoerders die demonstreerden tegen het uiterlijk van zwarte piet. "Ik vond het een beetje intimiderend, helemaal voor kleine kinderen", vertelt een moeder. "Want je kan ze nog niet zo heel veel vertellen daarover, dus ik vind het heel vervelend."

Een andere bezoeker vertelt: "Doe het niet op deze onzinnige manier. Om te roepen 'Zwarte Piet bestaat niet', Zwarte Piet bestaat wél voor die kinderen." De reacties van meerdere ouders is negatief over de aanwezigheid van de demonstranten, maar zelf zagen ze wel verdeeldheid. "De reacties waren heel uiteenlopend", begint actievoerder Kunta Rincho. "Er waren ouders die zeiden van 'inderdaad, Zwarte Piet kan echt niet meer'. Sommigen werden boos en staken hun middelvinger op. Weer anderen gingen in gesprek en zeiden 'oké, interessant standpunt, zo hadden we het nooit eerder bekeken."

'Niet waar de kinderen bij zijn'

De demonstratie was niet aangekondigd en er werd ook niet namens een organisatie geprotesteerd. Het waren 'individuen die op eigen initiatief zijn gekomen', luidt de uitleg van de actievoerders. Buiten de uiteenlopende reacties bleef het rustig voor het theater.

De actievoerders vertrokken nog voor de derde en laatste show van de dag, maar lieten hun sporen achter bij de bezoekers van de eerdere voorstellingen. "Doe het lekker ergens anders en niet hier", aldus een moeder. "Het heeft een hele gekke lading als je hier dan aan komt lopen. Ze moeten het ergens doen waar kindjes niet bij zijn."