Bizar: auto slaat over de kop, bestuurder nog aanspreekbaar

SLOOTDORP - Een heftig ongeluk in Slootdorp vanavond. Daar is een auto met hoge snelheid van de weg geraakt en over de kop gevlogen. De bestuurder heeft een engeltje op zijn schouder gehad; hij was nog aanspreekbaar.

Het ongeluk gebeurde rond half zeven aan de Nieuwesluizerweg in Slootdorp. Aan de foto's is te zien hoe heftig de klap moet zijn geweest. De voorkant van de auto is compleet vermorzeld. Het lijkt erop dat de auto op de kop nog een stuk is doorgeschoven de bosjes in.

Toen de politie ter plekke was, lukte het de bestuurder nog om een blaastest te doen. Vermoedelijk is er alcohol is het spel. Inmiddels is de bestuurder naar het ziekenhuis afgevoerd.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.