Financiering voor meldpunt grafietregens is rond

WIJK AAN ZEE - Het bedrag dat nodig is voor het financieren van een meldpunt voor de grafietregens van Tata Steel is rond. Als het aan initiatiefnemer Jan van Kampen ligt, gaat volgende week nog de eerste versie van de website www.stofmelder.nl online.

Van Kampen zat afgelopen woensdag te kijken naar de bewonersbijeenkomt in Wijk aan Zee over de grafietregens van Tata Steel toen hij besloot het heft in eigen handen te nemen.

Door middel van een crowdfundingsactie wil hij een online meldpunt: "Het moet een plek zijn waar alle klachten centraal binnenkomen en worden doorgespeeld naar alle instanties. Dat is iets wat nu nog onduidelijk is; of Tata Steel wel alles doorspeelt naar de gemeente."

Onzichtbaar

Momenteel komen alle klachten binnen bij Tata steel en is het maar de vraag wat er met die klachten gedaan wordt: "Het is helemaal niet gezegd dat het nu fout gaat, maar het feit dat het onzichtbaar is, klopt wat mij betreft niet". En dat gebrek aan transparantie probeert de ICT-er te doorbreken: "Het is op dit moment allemaal redelijk vaag nog. We gaan proberen dat open te breken en een onafhankelijk platform te worden."

Buiten spelen

Als kind kreeg van Van Kampen al te maken met de uitstoten van de fabriek: "Ik leerde vroeger dat we absoluut niet van de druivenstruik mochten eten. En als je de tafel dekte lag er al snel een laagje stof op. Dat is alleen maar erger geworden."

Nu het beoogde geld bij elkaar is, moet een voorlopige versie van de website volgende week al online. Desalniettemin loopt de teller nog steeds door. Het zal volgens Van Kampen dus niet alleen bij een online meldpunt blijven: "Alles wat er extra binnenkomt, gaan we besteden aan eigen stofmeters in Wijk aan Zee, bij bewoners die daar voor open staan. Er staat nu één fijnstofmeter. Dat willen we fijnmatiger opzetten."

