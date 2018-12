Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handballers Volendam nipt langs Hurry Up Foto: NH Sport

VOLENDAM - De handballers van Volendam zijn thuis nog steeds ongeslagen in de BENE League, hoewel het weinig scheelde tegen Hurry Up. In de sporthal in Volendam won de thuisploeg met 32-31.

De tegenstander uit Zwarte Meer in Drenthe nam een 0-3 voorsprong en behield de hele eerste helft een voorsprong tot aan de 15-17 ruststand. In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Peter Portengen bij 19-19 voor het eerst in de wedstrijd op gelijke hoogte. Hurry Up nam daarna toch weer een kleine voorsprong, maar vlak voor tijd bij 31-31 hadden beide ploegen een speler met een tijdstraf aan de kant zitten. Volendam wist in die situatie te scoren en keeper Dennis Schellekens redde op de laatste doelpoging van Hurry Up, waardoor 32-31 de eindstand werd. Door de winst staat Volendam weer in het linker rijtje van de BENE League met twaalf punten uit elf duels. Hurry Up blijft tiende met zes punten.