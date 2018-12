Vrienden Melvin (40) starten crowdfunding voor droom: Paralympische Spelen 2024

WORMERLAND - Melvin Smid (40) heeft een duidelijk doel voor ogen: meedoen aan de Paralympische Spelen in Parijs in 2024. "Misschien niet heel vanzelfsprekend voor iemand van mijn leeftijd, maar ik weet: dat ga ik halen!" Vrienden zijn nu een crowdfundingsactie gestart om deze droom te verwezenlijken.

Slechts elf maanden geleden sloeg rolstoeltennisser Melvin Smid voor het eerst een bal over het net. Hij was direct enthousiast. "Thuis zeiden ze: 'O jee, Melvin heeft weer een hobby!', maar ik doe alles in het leven fanatiek. Dus al snel besloot ik te gaan trainen voor de Paralympische Spelen in 2024," vertelt Melvin.



Op zijn zestiende belandde Melvin in een rolstoel door een zeldzame neurologische aandoening, de ziekte syringomyelie. "Ik kwam op een kruispunt in mijn leven. Ga ik bij de pakken neer zitten of kies ik ervoor om nieuwe doelen te bereiken?"



140 kilo

Hij koos voor het laatste. Hij volgde een opleiding, runde acht jaar een eigen bedrijf, speelde jarenlang parahockey op hoog niveau en ging de lokale politiek in. Twee jaar geleden kwam er een nieuw keerpunt in zijn leven. "Ik woog toen 140 kilo en dacht: zo kan het niet langer!"

Melvin onderging een maagverkleining en viel zeventig kilo af. "Ik had maat XXXXL en zit nu op maat M. Dat mag overigens wel weer ietsje meer worden, want voor het tennissen moet ik van boven nog wat breder worden."

Onvoorstelbaar

Trainer Henk Ohm is onder de indruk van de ambitie van Melvin. "Voor iemand die nog geen jaar bezig is, is het onvoorstelbaar! Hij heeft talent, aanleg en hij is heel erg gemotiveerd. Het is nu zaak dat hij zoveel mogelijk wedstrijden gaat spelen."

Vrienden hebben een stichting opgericht en zijn een crowdfundingsactie gestart om Melvins droom waar te maken. Het streefbedrag is 18.500 euro. "Dat is om allerlei praktische zaken te bekostigen in het eerste jaar, daarna moeten we op zoek naar extra inkomsten."

Aan Melvins inzet zal het in elk geval niet liggen. "Ik vecht mezelf altijd naar boven en ik ga bewijzen dat ik dit kan. Let maar op, ik sta daar in 2014!"