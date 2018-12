Sinterklaasstress? 12 tips voor een knallende surprise of vernuftig gedicht

NOORD-HOLLAND - Kun je de lijmstift wel uit het raam gooien? Kom je niet verder dan 'Sint zat te denken wat hij [vul hier een naam in] moest schenken'? En vind je euro's in een pot gel drukken wel erg passé? Geen paniek, hieronder lees je 'de eerste hulp' bij het maken van surprises en gedichten.

Aanstaande woensdag is het zo ver: Pakjesavond. De avond bij uitstek om je familie verstelt te doen staan van een unieke surprise of om iemand een steek onder water te geven door middel van een venijnig gedicht. Voor velen is vandaag de laatste dag om nog wat te knutselen of op papier te zetten. Ben je niet in het bezit van eindeloze inspiratie of een lijmpistool? Wij helpen je graag!

Gedichten

1. Een goed gedicht vertelt altijd een verhaal of gevoel. Bedenk dus van tevoren wat je wil zeggen. Kies een thema en hou dit aan.

2. Zet steekwoorden op papier. Wat is typerend voor de persoon voor wie je schrijft? Wat heeft hij of zij allemaal gedaan dit jaar wat een vermelding waard is?

3. Maak het jezelf makkelijk. In een goed gedicht komt herhaling voor. Woorden hoeven niet altijd in de goede volgorde geschreven te worden en zinnen kunnen op een andere regel doorlopen.

4. Het hoeft niet meteen goed te zijn en het hoeft niet meteen klaar. Zet wat op papier. Ga iets anders doen en kijk er later weer naar. Inspiratie komt vaak pas als je het het minst verwacht. Onder de douche, tijdens een wandeling, of bij het koken.

5. Lees je gedicht hardop voor. Als je het door jouw gebrouwen gedicht hardop voorleest, zie je vaak welke delen er wel of niet goed lopen.

6. Gebruik een rijmwoordenboek. Een handige tool om snel rijmwoorden te vinden; want wat rijmt er bijvoorbeeld op yoghurt?

7. Kom je er alsnog niet uit? Treur niet. Je bent niet de enige die moeite heeft met dichten of een surprise maken, getuige onderstaande Tweets. Gedeelde smart is halve smart:

De tips gaan door onder deze Tweets



Surprises

1. Bedenk goed voor wie je de surprise maakt. Wat kenmerkt deze persoon? Is hij of zij een grote voetbalfan of helemaal gek van dolfijnen? Wat is de lievelingskleur van deze persoon? Dit soort informatie helpt je bij het bedenken van een surprise.

2. Ga op onderzoek naar goede materialen. Die kunnen dichterbij zijn dan je denkt. Een lege WC-rol, aluminiumfolie, een leeg melkpak of afgedankte kleding: het kan allemaal gebruikt worden voor je surprise.

3. Zorg voor genoeg werkmateriaal. Je wil niet halverwege zonder lijm of crêpepapier komen te zitten. Leg de tafel vol met alles waar je mee wil werken. Probeer ook inspiratie te halen uit de materialen zelf.

4. Maak het jezelf niet te moeilijk. Een goede surprise hoeft niet per sé een hele ingewikkelde te zijn. Vergrijp je als beginner niet aan technische surprises en laat het soldeerapparaat voorlopig met rust.

5. Alsnog geen inspiratie? Dan kun je de kunst het best van een ander afkijken: beter goed gejat dan slecht zelf bedacht is het motto. Bekijk hieronder wat anderen deden en laat je inspireren.

Tot slot: hou de moed erin en bedenk hoe je je voelt als het gedicht en surprise eindelijk klaar zijn.