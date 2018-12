Deel dit artikel:













Medewerkster Haarlems café krijgt mes in buik

HAARLEM - Een medewerkster van een café op de Grote Markt in Haarlem is vanmiddag tijdens haar werk gewond geraakt. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kreeg zij een mes in haar buik.

Dat bevestigt een medewerkster van het café aan NH Nieuws. Op het moment van het ongeluk stond de vrouw in de spoelkeuken van het café met enkele enkele borden in haar handen waarop messen lagen. Een openzwaaiende deur drukte een van de messen haar buik in. De vrouw is niet ernstig gewond geraakt, vertelt haar collega. "Ze wordt in de ambulance behandeld." Een opgeroepen traumahelikopter maakte rechtsomkeert, en ook de politie - die aanvankelijk was opgeroepen voor een steekpartij - is inmiddels vertrokken. 💬 Whatsapp ons!

