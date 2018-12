Voormalig GTST-acteur Dave Mantel (37) overleden

AMSTERDAM - (AT5) Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Dave Mantel is gisterochtend overleden. De Amsterdammer zou een natuurlijke dood zijn gestorven.

Het nieuws is vandaag naar buiten gebracht via sociale media. In GTST speelde Mantel de rol van Menno. Ook speelde hij in de film Spijt!, naar het boek van Carry Slee. Verder had hij rollen in tv-series als Divorce en Dokter Tinus.

"Lieve Dave, je bent te vroeg heen gegaan. Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe erg we je missen", is te lezen in zijn overlijdensbericht.

Zijn vriendin Dapheny en familieleden vragen voor de komende dagen rust, maar geven tevens aan dat een bericht om medeleven te tonen gewaardeerd wordt.