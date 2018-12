Deel dit artikel:













'Doorgesnoven' agressieveling bekogelt auto's en slaat automobilist in elkaar Foto: Wijkagent Bas Wijnen

HEILOO - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Heiloo volledig door het lint gegaan. Nadat hij een ongeluk had veroorzaakt, stapte hij uit en koelde zijn woede op andere weggebruikers.

Nadat de man rond 00.45 uur uit de bocht was gevlogen, stapte hij weer in en reed door richting de kruising van de Kennemerstraatweg en de Heilooër Tolweg (N9), twittert wijkagent Bas Wijnen. Als hij dat kruispunt is gepasseerd, stapt hij uit z'n auto en begint passerende auto's met stenen te bekogelen. Vervolgens dwingt hij een auto te stoppen, trekt de bestuurder achter het stuur vandaan en slaat hem in elkaar. Als toegesnelde agenten hem willen aanhouden, verzet de man zich hevig. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. 💬 Whatsapp ons!

