Schiettent in ArenA levert Ajax 'slechts' 5-1 op tegen ADO

AMSTERDAM - Ajax moest het tegen ADO Den Haag doen zonder Hakim Ziyech en Lasse Schöne, maar dat deerde de ploeg niet. Vanaf het beginsignaal belegerden de Amsterdammers het doel van keeper Robert Zwinkels, met een 5-1 eindstand als gevolg. De doelpunten van Ajax kwamen op naam van David Neres, Nico Tagliafico, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Kasper Dolberg. Maar de Ajacieden lieten ook veel kansen onbenu; het had ook met gemak 10-1 kunnen staan.

De grootste vraag van de middag was hoeveel goals Ajax zou scoren in de stormloop richting de ADO-goal. Het was tekenend dat de verdedigers van Ajax geregeld opdoken voor Zwinkels. De ploeg van Fons Groenendijk was alleen gevaarlijk met vrije trappen rond het strafschopgebied.

Neres lekker op dreef

David Neres opende na een kwartier spelen de score. In eerste instantie volleerde hij de bal tegen een tegenstander aan, maar in de rebound scoorde hij met een mooie drop-kick. Daarvoor was een kopbal van de Braziliaan al uit de hoek getikt door Zwinkels en had Klaas-Jan Huntelaar net naast geschoten na een prachtige pass van Daley Blind.

Tagliafico pakt goal mee

Ajax ging door met de belegering wat in de 21e minuut resulteerde in de 2-0. Uit een voorzet van Zakaria Labyad kon Nico Tagliafico de bal binnenkoppen.

Mooie vrije trap

Ajax kreeg nog meer kansjes, die alleen niet verzilverd werden. Met nog vijf minuten te gaan kreeg Aaron Meijers de kans om wat terug te doen. Zijn vrije trap was goed in de hoek geplaatst. André Onana zat er nog aan, maar kon de bal niet wegtikken en zo stond het geheel tegen de verhouding in 2-1.

Doelpunt De Ligt

Aanvoerder Matthijs de Ligt stoomde geregeld mee op, omdat hij achterin tyoch niets te doen had. Bij zo'n actie verraste hij Zwinkels met een afstandsschot in de rechterbeneden hoek, zodat de ploegen daarna met een 3-1 stand konden gaan rusten, hoewel Neres nog de kans had op de 4-1.

Ook Van de Beek scoort

Die 4-1 viel dan na de rust. Donny van de Beek profiteerde van een foute aanname door Wilfried Kanon, waarna hij de bal via de binnenkant van de paal raak schoot.

Het bleef een speeltuin voor de Ajacieden, waarbij het wel de vraag was wie de trekker over zou halen bij de vele aanvallen van de Amsterdammers. Soms sprongen de Ajacieden wat te laconiek om met die kansen.

Return Sinkgraven

Daley Sinkgraven mocht na lang blessureleed in de slotfase weer zijn eerste minuten maken. Hij stond een jaar en veertien dagen buiten het team en werd met een warm applaus begroet door de supporters.

De ingevallen Kasper Dolberg benutte acht minuten voor tijd dan toch nog een kans met een fraai stiftje, waar Neres in de slotfase een paar opgelegde kansen om zeep holp. ADO kreeg ook zelfs nog een kansje, maar Onana stopte de inzet van Sheraldo Becker.

Afwachten

De Ajacieden moeten afwachten of Feyenoord later in de middag PSV de eerste nederlaag toe kan brengen. Tot dat duel staat Ajax op twee punten achterstand van de Eindhovenaren.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek (Wöber/60), Labyad (Sinkgraven/78), Neres, Huntelaar (Dolberg/69), Tadic

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Troupée, N. Kuipers, Bakker, Kanon, Meijers; Malone (Falkenburg/77), Immers, Goossens (Zhang/69); Becker, Lorenzen (Necid/46)