School in rouw door dood leerling (17) na drugsgebruik: "Ze was erg geliefd"

SCHAGEN - Het Regius College in Schagen heeft geschrokken gereageerd op het overlijden van een 17-jarige leerling. Dat zegt voorzitter Anne Hoekstra van het college van bestuur tegen NH Nieuws. De leerling overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag na drugsgebruik.

Hoekstra geeft aan dat het personeel en de leerlingen diep geschokt zijn. "Dit wil je niet als school. Het is echt verschrikkelijk."

De leerling zat in het vierde jaar van het vmbo op de locatie Oranjelaan. "Ze was erg geliefd en had veel vrienden op de Oranjelaan, net als op alle andere locaties. Dit is een klap voor het hele Regius College."

Het college van bestuur heeft alle ouders en leerlingen met een brief geïnformeerd over het overlijden.

Speciaal lokaal

Maandag, als de school weer opengaat, worden de leerlingen opgevangen en begeleid. "We zullen ze alle mogelijkheden geven om uiting te geven aan hun gevoelens en om troost bij elkaar te zoeken. Daarvoor hebben we een speciaal lokaal ingericht", aldus Hoekstra.

Het is de tweede keer dit schooljaar dat het Regius College afscheid neemt van één of meerdere leerlingen. In de nacht van 31 augustus op 1 september kwamen bij een auto-ongeluk in Anna Paulowna een 15-jarige en een 16-jarige leerling en een oud-leerling van de school om het leven. Ook toen werden er stilteruimtes ingericht.

Twee anderen, onder wie bestuurder en verdachte Siem B. (20), raakten gewond. Ongeveer 3.300 leerlingen uit de hele kop van Noord-Holland volgen onderwijs aan het Regio College.

Doodsoorzaak

De gemeente Schagen bevestigde gisteren aan NH Nieuws dat het meisje overleden is na het slikken van een xtc-pil. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.