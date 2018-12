Oranje weer tegen Duitsland voor EK-kwalificatie

DUBLIN - Het Nederlands elftal is voor de kwalificatie van het EK 2020 ingedeeld in poule C met Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. Als Nederland zich kwalificeert speelt de ploeg minimaal twee en mogelijk drie wedstrijden in eigen land tijdens het EK dat verspreid door heel Europa wordt gespeeld.

De nummers 1 en 2 van iedere poule kwalificeren zich voor de eindronde. De resterende vier tickets voor het EK worden in maart 2020 verdeeld tijdens de play-offs. De plaatsing daarvan gebeurt op basis van de prestaties in de nieuwe Nations League. Mocht Oranje zich niet via de reguliere weg kwalificeren voor het EK, dan is het al verzekerd van deelname aan de play-offs.

Het kwalificatietoernooi gaat eind maart van start.

De ploeg van Koeman eindigde in de A-divisie bovenaan in de groep met Frankrijk en Duitsland. Oranje mag daarom in juni met de andere groepswinnaars Engeland, Zwitserland en gastland Portugal strijden om de eindzege in het nieuwe landentoernooi. De loting voor die finaleronde is maandag, ook in Dublin.

Poule A : Engeland, Tsjechië, Bulgarije, Montenegro, Kosovo

Poule B: Portugal, Oekraïne, Servië, Litouwen, Luxemburg

Poule C: Nederland, Duitsland, Noord-Ierland, Estland, Wit-Rusland

Poule D: Zwitserland, Denemarken, Ierland, Georgië, Gibraltar

Poule E: Kroatië, Wales, Slowakije, Hongarije, Azerbeidzjan

Poule F: Spanje, Zweden, Noorwegen, Roemenië, Faröer Eilanden, Malta

Poule G: Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië, Republiek Macedonië, Andorra

Poule H: Frankrijk, Ijsland, Turkije, Albanië, Moldavië, Andorra

Poule I: België, Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan, San Marino

Poule J: Italië, Bosnië-Herzegovina, Finland, Griekenland, Armenië, Lichtenstein