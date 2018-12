Vrouw met duizenden euro's schuld verstopt zich in kast

ZAANDAM - De politie heeft vanochtend in Zaandam een gezochte vrouw met 18.000 euro aan openstaande boetes in de boeien geslagen.

In een poging haar aanhouding te voorkomen, had de vrouw zich in een kast in de woning verstopt. De agenten hadden haar schuilplaats echter snel ontdekt. "Binnen 20 seconden hadden wij de gesignaleerde gevonden", schrijft de politie Zaanstreek.

De openstaande boetes betreffen schadevergoedingsmaatregelen. Omdat de vrouw dat bedrag niet kan ophoesten, verdwijnt ze voor 241 dagen achter de tralies. Dat betekent niet dat de schadevergoeding wordt kwijtgescholden: die zal ze op een later moment alsnog moeten betalen.