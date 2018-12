Achtervolging eindigt met crash tegen lichtmast: bestuurder op de vlucht

LIJNDEN - Een automobilist is vannacht tijdens een achtervolging door Lijnden gecrasht en op de vlucht geslagen.

Rond 2.40 uur zagen agenten een auto met twee inzittenden met hoge snelheid over de Hoofdweg rijden, waarop ze de bestuurder een stopteken gaven. Omdat hij dat negeerde, zette de politie de achtervolging in.

Lang duurde die achtervolging niet, want op rotonde van de Amsterdamse Baan verloor de automobilist de macht over het stuur en botste tegen een lichtmast.

Schade

Getuige de schade aan de auto en mast ging het om een flinke klap. Toch bleek de bestuurder fysiek in staat om te voet verder te vluchten.

Zijn passagier had minder geluk: nadat de politie in het autowrak inbrekerswerktuigen had gevonden, werd hij aangehouden. Of hij gewond is geraakt bij de crash, is niet bekend.

Politiehond

De politie heeft de omgeving uitgekamd, maar ondanks de inzet van politiehonden werd de brokkenpiloot niet meer aangetroffen. Het autowrak is opgehaald door een berger.