Sloep uitgebrand in jachthaven Amsterdam-Noord Foto: HFV/Olim Bajmat Foto: HFV/Olim Bajmat Foto: HFV/Olim Bajmat Foto: HFV/Olim Bajmat Foto: HFV/Olim Bajmat

AMSTERDAM - Een sloep in Amsterdam-Noord is vanochtend vroeg in vlammen opgegaan.

De sloep lag in het water bij jachthaven Kadoelenwerf, aan de Landsmeerderdijk. Omdat dat een afgesloten terrein is, duurde het even voordat de brandweer een begin kon maken met bluswerkzaamheden. Bij de brand kwam dikke, zwarte rook vrij. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen boten. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. 💬 Whatsapp ons!

