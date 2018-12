Plofkraak op geldautomaat Amsterdam Slotervaart: drie mannen voortvluchtig

AMSTERDAM - Op een pinautomaat op het Delflandplein is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. De daders zijn op de vlucht geslagen op scooters.

Omwonenden hoorden rond 6.40 uur een harde knal, waarna de politie naar het plein kwam. Daar aangekomen troffen ze een opgeblazen geldautomaat en explosieven aan.



De schade is beperkt gebleven tot de geldautomaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om eventuele achtergebleven explosieven op te ruimen. Er zijn geen panden ontruimd.

Rond 7.10 uur werd via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar drie mannen op twee scooters, die erbij betrokken zouden zijn geweest.

De politie roept getuigen en mensen met tips op zich te melden op 112. Ook wordt buurtbewoners gevraagd melding te maken van verdachte situaties.

Het is de tweede plofkraak in Amsterdam in een paar dagen tijd. In de nacht van woensdag op donderdag hadden criminelen het voorzien op een andere geldautomaat op het Belgiëplein, enkele kilometers van het Delflandplein.