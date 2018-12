Deel dit artikel:













Aalsmeer verliest van Bevo in BENE League Foto: NH Sport

AALSMEER - De handballers van Aalsmeer zijn er niet in geslaagd om zich Bevo van het lijf te houden. In De Bloemhof in Aalsmeer werd het 25-31.

De ploeg van coach Bert Bouwer keek vanaf het begin van de wedstrijd tegen een achterstand aan, die bij de rust was opgelopen tot 10-17. Na de rust was de ploeg op weg om de achterstand weg te werken (18-21), maar dat kon niet worden doorgezet, zodat uiteindelijk met 25-31 werd verloren. Door het verlies moet Aalsmeer de vierde plek nu delen met Bevo. Beide ploegen hebben dertien punten na elf wedstrijden.