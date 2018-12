Van den Brom na nederlaag tegen Willem II: "We waren egoïstisch"

ALKMAAR - John van den Brom draaide er na de verloren wedstrijd tegen Willem II niet om heen. "Spelers verscholen zich en grossierden in slordigheden. Er stond niemand op."

"Egoistisch"

Het zijn geen leuke tijden voor John van den Brom. De trainer ziet zijn ploeg veel punten verspelen en de wedstrijden zijn niet altijd even leuk om te aanschouwen. Dat was zaterdagavond niet anders. De wedstrijd tegen de Tricolores was misschien wel de minste van het seizoen. "We waren egoïstisch. We schoten op goal, terwijl we beter konden voorgeven."

"Keihard werken"

Al ruim voor het einde van de wedstrijd stroomden de tribunes leeg. De fans zijn niet tevreden en lieten dat regelmatig blijken. De vraag is dan hoe Van den Brom de situatie omkeert. "De basis is keihard te blijven werken. Dat is wel makkelijk om te zeggen."

Volgend weekend speelt AZ op vrijdagavond tegen Fortuna in Sittard. Dit duel begint om 18.30 uur en is te volgen via NH Radio.