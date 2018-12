Deel dit artikel:













Goud voor Büchli op de Keirin in Berlijn Foto: BEAT Cycling Club Foto: NH

BERLIJN - Matthijs Büchli heeft bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Berlijn het sprintonderdeel keirin gewonnen. De geboren Santpoorter was de snelste in de finale met zes man en greep het goud na een ultieme versnelling van dik 68 kilometer per uur. De Australiër Matthew Glaetzer behaalde het zilver en de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang greep het brons. Harrie Lavreysen eindigde als zesde.

De 25-jarige Büchli won WK-brons op de keirin in 2013 en 2014 en zilver op de Olympische Spelen van 2016. Ook dit seizoen is hij weer sterk op de keirin, want hij eerder ook al brons bij de Wereldbeker in het Canadese Milton en nu dus goud in Berlijn. Büchli paste zowel in de halve finale als de finale dezelfde tactiek toe. Nadat de derby uit de baan was reed hij ruim anderhalve ronde zo hard op kop dat niemand hem voorbij kon. Brons Theo Bos

Theo Bos pakte een bronzen medaille op de kilometer tijdrit met een tijd van 1.00,868. Hij gaf 0,223 seconde toe op de winnaar, Joachim Eilers uit Duitsland (1.00,645). De Fransman Quentin Lafargue reed naar het zilver in 1.00,660. Sam Ligtlee belandde net naast het podium, vierde in 1.01,233. Amsterdammer Dion Beukeboom en Jan Willem van Schip kwamen niet in de buurt van het podium van de madison. Het Nederlandse koppel eindigde als zesde. Goud op dit onderdeel was er voor de Denen Lasse Norman Hansen en Casper von Folsach. De Haarlemse Amy Pieters eindigde op het omnium als negende.