Het eiland van invaller Ferdy Druijf

ALKMAAR - Eindelijk mocht de topscorer van Jong AZ ook in het eerste minuten maken. Maar invallen bij een 0-2 achterstand bleek niet eenvoudig. Zeker niet als de aanvoer volledig ontbrak. "Eigenlijk sta je op een eiland", zei Ferdy Druijf zaterdagavond na afloop van de verloren wedstrijd tegen Willem II.

Van den Brom zette de spits, die al dertien doelpunten maakte in de Keuken Kampioen Divisie, 45 minuten in. "Het is een beloning dat ik een helft mag spelen. Helaas is het zo'n wedstrijd en verliezen we hem."

Lees ook: Van den Brom na nederlaag tegen Willem II: "We waren egoïstisch"

Waar AZ voor rust tot de 0-2 nog een behoorlijk aantal goede kansen kreeg, werd de thuisploeg na rust vrijwel niet meer gevaarlijk. Druijf: "De kansen blijven uit. Je probeert je best te doen. Het is strijden en hopen dat een bal goed valt."

Lees ook: Bedroevend slecht AZ verliest van Willem II