Vrees voor bloeddorstige steenmarter in Heemskerk: "Hij doodt alles"

HEEMSKERK - Natuurvorsers maken een sprongetje van geluk, maar voor duivenmelkers is het opduiken van de zeldzame steenmarter een regelrechte nachtmerrie. Heemskerker Jos Nijman wil na een reeks incidenten zijn omgeving waarschuwen. "Alle mensen in de IJmond en langs de kust met vogeltjes of dieren in de tuin; denk erom en sluit ze goed op."

Want de steenmarter stroopt al wekenlang meedogenloos door Heemskerk. Eerst doodde het beschermde roofdier in oktober tachtig duiven bij duivenmelker Philemon van Goethem. Voorts doodde hij in dezelfde straat, op de Kruipwilg, ook op twee plekken kippen. Een paar blokken verderop heeft de marter nu ook toegeslagen bij duivenmelker Ton Mooij. "Ik werd wakker van gestommel", vertelt Mooij NH Nieuws, die nadat hij was gaan kijken plotseling in zijn pyjama oog in oog met de steenmarter stond. "Je schrikt je rot. Maar als ik niet was wakker geworden dan had hij alle duiven gedood. Nu heb ik nog geluk met 'slechts' vijf dode duiven", aldus Mooij.

Nijman is, zachtjes uitgedrukt, geen fan van het dier. Hij adviseert iedereen met dieren het hok zo goed als mogelijk af te sluiten. Meer dan twee centimeter ruimte zou al genoeg kunnen zijn binnen te dringen, weet hij. "Komt 'ie toch binnen; dan is alles dood. Want hij doodt echt alles wat in het hok zit."



Bijzonder

PWN bracht deze week bewegende beelden naar buiten van een steenmarter in Egmond. Voor het eerst is het dier gespot in het Noordhollands Duinreservaat. "Ik snap dat ze voor duivenmelkers heel irriant kunnen zijn", vertelt boswachter Veronique van Meurs. "Maar wij vinden dit heel bijzonder, want eigenlijk kwamen ze alleen nog voor in Brabant of in het oosten. Ik wil iedereen die hem spot oproepen om het te melden."



Een melding van een steen- of boommarter kan worden gedaan via e-mailadres: boommarter@outlook.com