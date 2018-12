Blauw-Wit wint in tweede helft van DOS'46, KZ verliest van Fortuna

KOOG/ZAANDIJK - In de Korfbal League verloor KZ van koploper Fortuna met 14-19. Blauw-Wit maakte in de tweede helft een achterstand goed tegen DOS'46 en ging er met de winst vandoor: 27-30.

DOS'46 - Blauw-Wit

Blauw-Wit had het in de eerste helft moeilijk in Nijeveen en bleef vooral in het kielzog van DOS'46 door zes treffers van Loraine Vissers. Daardoor stond de ploeg van coach Barry Schep bij de rust slechts met 17-14 achter.

In de tweede helft liep het een stuk beter bij de Amsterdammers en door een strafworp van Christian Dekkers kwam Blauw-Wit bij 17-17 voor het eerst op gelijke hoogte. De ploeg stoomde meteen door naar 17-19 en liep via een tussenstand van 20-25 naar de 27-30 eindstand.

Loraine Vissers was met acht treffers topscorer, gevolgd door Marc Broere met zes. Blauw-Wit staat nu op de derde plek met zes punten uit vier duels. Dat zijn evenveel punten als de nummers één (Fortuna), twee (PKC) en vier (TOP).

KZ - Fortuna

KZ en Fortuna speelden een wedstrijd waarin niet veel gescoord werd. De thuisploeg meteen al in de eerste minuten een voorsprong (3-0), die vervolgens weer gelijk werd getrokken. Bij de rust stond de ploeg van Wim Bakker met 7-8 achter.

In het tweede bedrijf liep Fortuna, onder aanvoering van Fleur Hoek en Joren van Nieuwenhuijzen langzaam verder uit en via 9-17 werd het uiteindelijk 14-19.

KZ blijft door het verlies steken op de zesde plek met vier punten uit vier duels.