Minderjarig meisje (15) mishandeld in Haarlem: politie zoekt dader Foto: Shutterstock

HAARLEM - De politie is op zoek naar de verdachte die op 15 november een meisje van 15 jaar heeft mishandeld in de Franklin Hoevens tunnel in Haarlem.

Volgens de politie gaat het om een mannelijke dader. Er ontbreekt op dit moment nog ieder spoor van hem. De tunnel waar het incident gebeurde, ligt tussen het Staten Bolwerk en het Kenaupark. Mensen die iets hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Het is niet de eerste keer dat er in Haarlem vrouwen worden mishandeld. Zo werd er vorige week een 10-jarig meisje door vijf jongens van rond de 16 jaar mishandeld. Ook werd er in Schalkwijk een 27-jarige vrouw betast en daarna mishandeld door een man. Dat was de derde mishandeling in korte tijd in de stad. 💬 Whatsapp ons!

