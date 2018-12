Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitzendkracht verduistert 125.000 euro bij ING Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) Een 27-jarige man die in 2015 drie maanden lang bij ING in Amsterdam werkte, heeft in die periode maar liefst 125.500 euro verduistert. Dat bleek deze week in de rechtszaal.

Tussen 7 mei en 7 augustus 2015 sloeg hij toe bij een Amsterdams ING-kantoor. Hij werkte daar op een afdeling waar klachten worden behandeld. Daar deed hij 24 frauduleuze boekingen. Omdat hij zijn unieke werknemerscode gebruikte, kwam ING hem al snel op het spoor. De verdachte wierp tijdens een rechtszitting deze week tegen dat hij deze code had gegeven aan een collega. Maar de rechter ging daar niet in mee. Zo werd er niet gefraudeerd toen de verdachte zelf op vakantie was. Ook zijn er verschillende Whatsappgesprekken te vinden in het dossier. Om het enorme bedrag te kunnen verduisteren, maakte de verdachte gebruik van 'money mules'. Dat zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen voor criminele activiteiten. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003