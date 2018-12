Bedroevend slecht AZ verliest van Willem II

ALKMAAR - AZ heeft de kans om de klimmen op de ranglijst laten liggen door op eigen veld met 2-0 te verliezen van Willem II. De Alkmaarders kwamen snel achter door een doelpunt van Fran Sol. Ze kenden een periode met veel kansen in de eerste helft, maar verzuimden te scoren, terwijl Sol zijn tweede doelpunt kon scoren. In de tweede helft zakt het spelpeil naar een bedroevend niveau en waren nauwelijks meer kansen gecreeerd.

AZ begon aan de wedstrijd in dezelfde opstelling als vorige week tegen VVV. Teun Koopmeiners stond dus weer in het centrum van de verdediging en Jonas Svensson, die licht geblesseerd raakte tegen VVV, kon gewoon op zijn vertrouwde rechtsback positie spelen.

Snelle tegengoal

AZ was gewaarschuwd dat Willem II geen ploeg is die zich ingraaft voor het eigen doel, maar juist altijd wil aanvallen. Dat merkte AZ meteen, want in de derde minuut stond de ploeg al achter. Fran Sol schoot de bal uit een voorzet met een stuit tegen de onderkant van de lat, waarna de bal over de lijn verdween voor de 0-1. Vijftien seconden daarvoor was Sol ook al dicht bij de openingstreffer, toen stond keeper Bizot nog in de weg.

Stormloop van AZ

Na een kwartier was AZ een beetje bekomen van de schrik en begon een stormloop op het doel van keeper Wellenreuther. Gudmundsson kreeg een grote kans na een prachtige pass van Maher, maar hij liet de bal te ver van zijn voet springen zodat Wellenreuther kon ingrijpen. Idrissi haalde twee keer achter elkaar de achterlijn. De eerste keer gaf hij voor, waarna de volley van Seuntjens door de keeper weggewerkt kon worden. De tweede keer probeerde de linksbuiten het zelf, maar zijn schot eindigde in het zijnet. Daarna werd keeper Wellenreuther zelfs twee keer gepasseerd. De eerste keer door een lobje van Maher en daarna door Til, maar beide keren werd de bal van de lijn gehaald.

Tweede goal Sol

Geheel tegen de verhouding van dat moment in kwam Willem II na een half uur spelen op 0-2. Avdijaj werd weggestuurd en Sol ging mee om de bal vervolgens af te maken.

Wissels

Na de rust kwamen Druijf en Rotariu in het veld voor Seuntjens en Midtsjø, waarna Gudmundsson op het middenveld ging spelen en Rotariu de nieuwe spits van voorzetten moest gaan voorzien. Twintig minuten later mocht Gudmundsson douchen en kwam Bergsma in het veld, waardoor Koopmeiners doorschoof naar het middenveld.

Nauwelijks kansen

Maher voorkwam kort na de rust de derde treffer van de doorgebroken Sol met een fraaie sliding. AZ werd in de tweede helft zelf nauwelijks meer gevaarlijk. Na 68 minuten spelen kon de eerste kans voor AZ pas worden genoteerd. Die was voor Maher, die de bal maar net over de lat krulde. Tien minuten voor tijd liep het stadion al leeg. De teleurgestelde supporters hielden het voor gezien. En de supporters die bleven zitten trakteerden de spelers op een fluitconcert.

AZ zakt naar de achtste plek en blijft op 19 punten staan uit 14 duels.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø (Rotariu/46), Til, Maher; Gudmundsson (Bergsma/65), Seuntjens (Druijf/46), Idrissi

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Meissner, Heerkens, Palacios; Anita, Llonch, Crowley (Özbiliz/90); Avdijaj, Sol (Kristinsson/90+3), Dankerlui (Saddiki/73)