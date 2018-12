Heemskerk schaart zich achter plan centraal meldpunt grafietregens

HEEMSKERK - Ook Heemskerk wil net als Beverwijk één digitaal meldpunt moet komen voor klachten over de vele stofregens van Tata Steel. De raad van de gemeente Heemskerk stemde voor een motie die door de VVD hierover werd ingebracht.

Volgens het Noordhollands Dagblad zou VVD-fractievoorzitter Jan Geert Bakker de zorgen van de bewoners in de omgeving van Tata delen. "Maar ook in Heemskerk zijn er mogelijke gezondheidsrisico's verbonden aan de grafietregens", aldus Bakker.

Nu worden de meldingen nog via verschillende instanties, maar dat kan beter. Daarom is Jan van Kampen uit Beverwijk een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor een overzichtelijk en digitaal meldpunt, dat de klachten doorstuurt naar de betreffende partijen.

Dat moet gebeuren op de website Stofmelder.nl. De gebruiker vult het standaardformulier van Tata Steel in en kan zelf kiezen met welke instanties hij/zij dit wil delen. Bovendien wil de initiatiefnemer een terugkoppeling ontwikkelen, zodat de 'klagers' ook kunnen vertellen wat de oplossing van hun klacht is geweest.