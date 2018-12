Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dorpshuis in Slootdorp na maanden klussen feestelijk heropend Foto: NH Nieuws

SLOOTDORP - Lange tijd hing de sloophamer boven het Dorphuis in Slootdorp, maar daar kwam een aantal maanden geleden verandering in. De ontmoetingsplek voor met name de oudere inwoners werd afgelopen zomer door de Stichting Dorpshuis Slootdorp en Biljartvereniging Wieringermeer 85 voor het symbolische bedrag van één euro van de gemeente overgenomen.

Na een aantal maanden van hard klussen was vandaag de feestelijke heropening. Wethouder Mary van Gent onderbrak hier met veel plezier haar familie Sinterklaasfeest voor. "Ik ben heel trots op het initiatief dat door eigen inwoners opgepakt is en waar je dan in een paar maanden zo'n metamorfose ziet. In iedere kern heb je behoefte aan zo'n dorps ontmoetingsplek." "Het is uiteindelijk een totale renovatie geworden", vertelt Paul Wansink, secretaris van de Stichting Dorpshuis en voorzitter van de biljartvereniging. "Zoals het er uitzag en nu uitziet is het een verademing voor het dorp." Met het nieuwe onderkomen hoopt de 24 leden tellende biljartvereniging ook jongeren te interesseren om bijvoorbeeld op de woensdagmiddag te komen spelen. "Verjonging is wel een zorg." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003