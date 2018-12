Auto's botsen in Purmerend: bestuurder gewond naar ziekenhuis

PURMEREND - Twee auto's zijn met elkaar gebotst op de Van IJssendijkstraat in Purmerend. Volgens een ooggetuige knalde een van de auto's in de zijkant van de andere. Een automobilist raakte gewond.

Een omstander weet te melden dat de automobilist die in de zijkant van het andere voertuig reed, niet meer op de plek van het ongeval was toen de hulpdiensten eraan kwamen. Dat kan de politie echter niet bevestigen.

Het slachtoffer werd in een ambulance nagekeken en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend welke verwondingen de persoon heeft.