Ex-organisator houdt moed erin voor nieuwsjaarsduik 2020: "Hopelijk komt hij er dan weer"

EGMOND AAN ZEE - Gisteren was daar ineens het treurige nieuws: er werd bekendgemaakt dat de nieuwjaarsduik niet wordt gehouden in Egmond aan Zee. De organisatie wilde vorig jaar het stokje al overdragen aan nieuwe vrijwilligers, maar die waren niet op tijd te vinden.

"Het is heel erg jammer en pijnlijk dat het dit jaar niet doorgaat. Het is hier sfeervol en zo ontzettend gezellig.

Er kwamen wel wat vrijwilligers de afgelopen weken, maar de hele organisatie van deze feestduik duurt wel wat langer", aldus Johan Nikolai, een van de ex-organisatoren. "Dit jaar zit ik, voor het eerst in jaren, thuis. Hopelijk volgend jaar weer gewoon buiten met een kop erwtensoep."

Het is nog niet zeker dat de duik doorgaat in 2020, dat zal de komende lente duidelijk worden. Maar om de pijn na het slechte nieuws van gisteren te verzachten, zijn er voor de duik volgend jaar waarschijnlijk wel al nieuwe organisatoren opgestaan.

Onderstaande beelden kunnen we aankomend jaar op ons buik schrijven.