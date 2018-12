AZ tegen Willem II in dezelfde opstelling als tegen VVV

ALKMAAR - AZ neemt het tegen Willem II op met dezelfde elf spelers die vorig weekend in de slotseconden de winst weggaven tegen VVV. Dat betekent dat Koopmeiners weer in het hart van de verdediging staat.

Jonas Svensson kan spelen. De rechtsback was nog een vraagteken nadat hij tegen VVV last had van zijn lies. Ron Vlaar en Bjørn Johnsen zijn in ieder geval nog niet speelklaar.

Het duel is live te volgen op de site, app en Facebook van NH Sport.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Gudmundsson, Seuntjens, Idrissi

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Meissner, Heerkens, Palacios; Anita, Llonch, Crowley; Avdijaj, Sol, Dankerlui