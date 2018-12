102-jarige Jo uit Purmerend verrast met ritje in klassieke auto

PURMEREND - Jo de Bruin uit Purmerend heeft zijn 102de verjaardag vandaag op een bijzondere wijze kunnen vieren. Met een ritje in een klassieke auto uit 1906. Als verrassing had zijn goede vriend Harry Kuipers het oude vehikel geregeld.

De hoogbejaarde Jo werd thuis opgehaald voor een ritje naar zijn jeu de boules vereniging. Daar stonden zo'n 50 familieleden en vrienden op hem te wachten in een erehaag. Eenmaal binnen kreeg hij een toespraak van wethouder Mario Hegger.

Jo de Bruin is op 30 november 1916 geboren in Halfweg. Zijn vader en moeder waren binnenvaartschippers en hij is op een binnenvaart zeilschip geboren. Tot zijn 62ste was hij ook schipper.

