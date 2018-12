Moeder die dochter verloor na slikken xtc reageert op dood meisje (17): "We moeten bewuster worden"

NIEUW-VENNEP - Nicolette Koopen van Team Daniëlle, een stichting die strijd voor een betere bewustwording over het gebruik van xtc, heeft geschokt gereageerd op de dood van het 17-jarige meisje vannacht na het slikken van de harddrug. "Vreselijk voor alle betrokkenen."

Dat zegt Koopen tegen NH Nieuws. Ze geeft met haar stichting xtc-voorlichting op scholen voor leerlingen en ouders. Haar dochter Daniëlle overleed in 2016 na het slikken van de harddrugs op 21-jarige leeftijd.

"Dit geeft eens te meer aan dat het belangrijk is dat er meer bewustzijn moet komen over drugsgebruik onder jongeren. Maar ook voor ouders: hoe ga je een gesprek aan met je kind over dit onderwerp?", licht Nicolette haar bezorgdheid toe.

De gemeente Schagen bevestigde eerder vandaag aan NH Nieuws dat het meisje overleden is na het slikken van een xtc-pil. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens Schagen FM zou het meisje een vervuilde pil hebben geslikt.

Gesprek met minister

Koopen heeft afgelopen week met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om de tafel gezet om te praten over het stichting en strijd voor extra bewustwording. Binnenkort gaat ze ook het gesprek aan met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

