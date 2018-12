IJsclub Loosdrechtse Plassen neemt afscheid van 'grote baas'

LOOSDRECHT - IJsclub de Loosdrechtse Plassen nam gisteravond afscheid van zijn voorzitter Jacob van der Meulen. Bijna 40 jaar lang leidde Van der Meulen de ijsclub veilig langs diverse hoogtepunten. Voor zijn verdiensten kreeg hij diverse onderscheidingen, en ook de fonkelnieuwe opslagloods wordt naar hem vernoemd.

"Het begeleiden van schaatsrecreatie met soms 10.000 schaatsers is mooi om te doen, maar ook verantwoordelijk werk", vertelt de 73-jarige Van der Meulen. De laatste jaren kreeg hij steeds meer last van gezondheidskwaaltjes. "Dan vind ik dat ik dit niet meer goed kan doen en dan hou ik ermee op."

Jongere garde

Als er dit jaar een twaalfde Ronde van Loosdrecht geschaatst wordt, zal een nieuwe generatie het evenement moeten organiseren. "Je moet ook een jongere garde een kans geven, want anders leren ze het nooit", zegt Van der Meulen lachend. Maar de oud-voorzitter blijft betrokken bij de 115 jaar oude ijsclub als erelid en zal altijd klaarstaan voor advies.

Van der Meulen is niet van plan om op de bank te gaan zitten: met zijn familie runt hij de jachthaven De Uitkijk, hij is politiek betrokken en heeft op late leeftijd nog rechten gestudeerd. Wie in Oud-Loosdrecht iets wil bereiken, komt een stuk verder met de hulp van Van der Meulen. Niet voor niets wordt hij de 'burgemeester van Oud-Loosdrecht' genoemd. Het is een titel die hij met ere draagt.

Loods

Dankzij het leiderschap van Van der Meulen heeft de ijsclub dit jaar eindelijk een opslagloods verwezenlijkt. Het is een wens die de 115 jaar oude ijsclub al vanaf 1960 heeft. Als eerbetoon wordt het gebouw de J.J. van der Meulen Hal genoemd. "Ik beschouw dit gebouw wel als de kroon op mijn werk. Maar het is ook een teken dat wij een goede ploeg hebben en dat we goed materiaal hebben", vertelt Van der Meulen.

Hij ziet de komende winter vol vertrouwen tegemoet. "Als het morgen begint te vriezen, we kunnen dan overmorgen het ijs op. De dag daarna kan de baan open."