Honden en katten gewond bij woningbrand in Haarlem

HAARLEM - Bij een brand in een woning aan de Kastanjestraat in Haarlem zijn meerdere dieren gewond geraakt. Het gaat om twee katten en twee honden, meldt de Veiligheidsregio.

De dieren zijn meegenomen voor controle met de dierenambulance. De brandweer kon niet melden hoe het nu met de beesten gaat. Volgens een ooggetuige zouden sommige dieren er slecht aan toe zijn.

Op foto's is te zien dat brandweermannen met de gewonde dieren in hun armen naar buiten renden. Daar werden ze opgevangen door medewerkers van de dierenambulance.

Inmiddels is de brand geblust. Hoe het vuur is ontstaan, is op dit moment nog niet bekend.