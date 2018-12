Opnieuw aanmoedigingsprijs voor Amsterdamse schermster: "Een hele eer"

AMSTERDAM - Schermster Eline Rentier heeft voor de tweede keer op rij de aanmoedigingsprijs van de Sociëteit Olympisch Stadion gewonnen. Dat werd bekend gemaakt tijdens een galadiner.

Ieder jaar wordt een bijzondere beoefenaar van een 'minder bekende' sport in het zonnetje gezet. Dit keer was dat verrassend genoeg opnieuw Rentier. "Ik ben zeker verrast, want het is altijd mooi om deze prijs te winnen", vertelt ze. "Een hele eer!"

Volgens Machiel van der Woude van de Sociëteit Olympisch Stadion is de schermster een logische keuze. "Ze heeft vorig jaar grote stappen gemaakt. Aangezien de financiëring van het schermen toch een beetje gebrekkig is, is het goed dat de jury heeft besloten om haar opnieuw te steunen. Misschien wel richting de Olympische Spelen!"