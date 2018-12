Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kon. HFC speelt thuis gelijk tegen HHC Foto: Pro Shots/Wouter Dill

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen HHC uit Hardenberg. De bezoekers waren sterker in de beginfase, maar HFC kwam sterk terug en de ploegen gingen met 2-2 rusten. Kon. HFC had meer verdiend, zeker omdat Floris van der Linden nog een penalty miste in de eerste helft.

7' 0-1 Rick Hemmink

19' 1-1 Floris van der Linden kopt een voorzet van Daniël van Son binnen

30' 1-2 Rick Hemmink

32' 2-2 Wessel Boer in de rebound na kiezelhard schot Daniel van Son Kon. HFC staat door het gelijkspel voorlopig nog op de zevende plek met 22 punten uit 14 duels, maar nog niet alle wedstrijden uit deze speelronde zijn gespeeld. Opstelling Kon. HFC: Boks, Wilffert, Van der Slot, Volkert, Van Son, Van der Linden (Van Soest/76), Noordmans (Dekkers/90+1), Weistra, Morgan, Boer en Eindhoven (Lewis/84). Opstelling HHC: Nijland, Görtz, Werkman, Manuhutu, Amakodo, Gouriye, Kobussen, Van der Leij, Hemmink (Junte/84), Bouws, Mannes.