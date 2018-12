Emirates vanaf vandaag drie keer per dag op Schiphol

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai, die al dagelijks met twee Airbus A380's naar Schiphol vloog, heeft er vanaf vandaag nog een dagelijkse vlucht bijgevoegd. Deze ochtendvlucht wordt met een Boeing 777-300 uitgevoerd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vanochtend om iets over 7.00 uur landde EK145 vanuit Dubai op Schiphol. Tegen elven vertrok het vliegtuig weer richting de Emiraten. De ochtendvlucht van Emirates wordt gevolgd door een middag- en avondvlucht met het grootste passagierstoestel ter wereld: de Airbus A380.

Emirates is een van de weinige maatschappijen die een extra vlucht op Schiphol heeft weten te bemachtigen. Tot en met 2020 mogen er geen vliegbeweging bijkomen, waardoor luchtvaartmaatschappijen creatief moeten zijn om meer passagiers naar Amsterdam te kunnen vervoeren. Emirates deed dat door een vrachtvlucht in te ruilen voor een passagiersvlucht.

Douche

De Airbus A380 van Emirates staat bekend om de overweldigende luxe eerste klasse op het bovendek van de superjumbo. Die passagiers hebben namelijk toegang tot twee douches en een bar. Ook de business class-reizigers mogen van die bar gebruik maken.

Sommige Boeing 777-300's van de maatschappij mogen er van binnen ook best wezen: first class-reizigers in het middenpad hebben daar virtuele ramen, waardoor het toch lijkt dat ze naar buiten kunnen kijken. Daarbij hoeven die passagiers van niemand last hebben in hun privé-suites en kunnen ze met een videoverbinding met de stewardess praten.

Oneerlijk

Koning Willem-Alexander, ook gast-piloot bij KLM, kreeg twee jaar geleden nogal wat kritiek nadat hij met Emirates naar Australië was gevlogen. Emirates is een grote concurrent van KLM en wordt beschuldigd van het ontvangen van oneerlijke staatssteun in Dubai.